Опубликован список опасных продуктов, которые нельзя покупать в супермаркете

- Advertisement -

Специалист в области диетологии — доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков обнародовал список из пяти продуктов.

Когда покупатель заходит в супермаркет, то от обилия товаров у него разбегаются глаза. Чтобы не наполнить продуктовую корзину вредными продуктами, необходимо внимательно читать их состав.

Во-первых, необходимо исключить из списка продуктов полуфабрикаты в состав которых входит глутамат натрия. Эта добавка вызывает привыкание.

Во-вторых, откажитесь от дрожжевого хлеба. Замените его на бездрожжевой. Ассортимент хлебобулочных изделий крупных торговых сетей позволяет сделать выбор в пользу второго продукта.

В – третьих, внимательно смотрите на состав сахара в любом продукте. Помните, что суточный рацион этого продукта не должен превышать 50-60 грамм.

В-четвёртых, следите за описанием на упаковке молочных продуктов. Не рекомендуется употреблять «молочку» с пониженным содержанием жира. Если мало жира, то, как правило, много других «вредностей».

В –пятых ,с особой осторожностью следует приобретать куриное мясо. Сейчас существует практика добавления в корма антибиотиков и прочих вредных для органзма человека веществ, — пишет Газета. ру