Операторы связи отказываются от безлимитных тарифов

В России операторы сотовой связи начали отказываться от безлимитных тарифов и опций. Об этом пишут «Известия».

В статье издание приводит несколько примеров. В частности, Tele2 с 26 августа закрыл для подключения физлиц услугу «Очень много интернета», у МТС сокращается при сохранении цены пакет «Тарифище», а «СберМобайл» с июля тарифицирует трафик соцсети ВКонтакте.

Эксперты считают, что такие решения связаны с падением доходов сотовых операторов и ростом потребления их услуг из-за пандемии. При этом отмечается, что большинство пользователей, платя за безлимитный интернет, используют только 12-15 Гбайт трафика. по сути они оплачивают услуги, которые не получили.

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В пресс-службе Tele2 рассказали, что трафик на безлимитных тарифах растёт быстрее выручки и нелинейно, что приводит к высоким нагрузкам на сеть. Компания отказалась от подключения новых пользователей к услуге Tele «Очень много интернета», с которой можно было за 200 рублей получить безлимитный доступ к Сети. При этом старые абоненты, у которых она подключена, смогут пользоваться услугой и дальше.

В пресс-служба «Мегафона», Yota и «ВТБ Мобайл» «Известиям» рассказали, что отменять безлимитные тарифы и опции в ближайшее время не планируют. В то же время в будущем это не исключено.

Эксперты считают, что полностью от безлимитных тарифов сотовые операторы отказываться не будут, а вот увеличить цену на них могут. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что уже в сентябре цены вырастут на 15-20%.