Онколог рассказал о семи симптомах, при которых надо обязательно провериться у врача

Онколог, профессор, доктор медицинских наук Сергей Абашин в интервью журналу «Профиль» рассказал о семи симптомах, которые должны вызвать тревогу у человека и врачей, так как могут указывать на развитие рака.



По его словам, стоит начать беспокоиться и обязательно обратиться к врачу, если у вас появились любые необычные кровотечения или выделения. Также поводом для беспокойства могут стать уплотнения в молочной железе или в любом другом месте на теле.



Ещё один показатель – любая язва на теле, которая долгое время не заживает. Следующий симптом: нарушения в опорожнении кишечника и/или мочевого пузыря. Поводом обратиться к специалисту также должна стать охриплость голоса и (или) длительный кашель. Стоит пройти обследование, если появилось расстройство пищеварения или трудности при глотании. Наконец, стоит идти в поликлинику, если заметите значительные изменения в бородавке или родинке.



Профессор также предупредил, что при любом подозрении на рак стоит провериться – лучше не обнаружить опухоль, чем её пропустить.

