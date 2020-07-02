Около 30 курьеров устроили массовую драку в Москве

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На северо-западе Москвы курьеры сервисов «Яндекс.Еда» и «Delivery Club» устроили потасовку около ресторана быстрого питания. Об этом пишет портал «Вести.ru», публикуя кадры с места случившегося.

По словам местных жителей, сначала драка завершилась после того, как молодые люди услышали вой полицейских сирен. Однако курьеры продолжили выяснение отношений на кулаках, когда стражи порядка уехали.

«И эти люди доставляют нам еду», — отметила автор ролика.

Полицейские и службы безопасности сервисов заинтересовались инцидентом. Они выразили недоумение произошедшим, отметив, что обычно курьеры помогают друг другу.