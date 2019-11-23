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Один погиб, четверо пострадали в ДТП на «Сибири»

23 ноября на федеральной автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» случилась автокатастрофа, в которой приняли участие три транспортных средства. Массовое ДТП произошло примерно в 11:30 между Кемерово и Новосибирском.

Согласно предварительной информации, виновником аварии стал водитель серебристого седана Hyundai Elantra. Он ехал со стороны Кемерово в сторону Новосибирска и во время попытки совершить обгон большегруза совершил выезд на полосу встречного движения. Там случилось лобовое столкновение с черной Toyota Camry. После этого корейская легковушка была отброшена в фуру Scania, которую пытался обогнать виновник ДТП.

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В итоге массовой аварии смертельные травмы получил пассажир японского седана. Кроме того, серьезные повреждения были зафиксированы у двух пассажиров Camry, а также водителей легковушек. Люди были срочно госпитализированы. По факту случившегося ведется проверка, сообщает Сити Н.

Фото и видео: АСТ-54

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