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Один человек погиб, еще четверо травмированы в ДТП в Коми

30 сентября на территории республики Коми случилось смертельное ДТП. Его участниками стали грузовик и внедорожник.

Известно, что примерно в 18:00 на первом километре трассы между Айкино и Косланом водитель фуры MAN совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки УАЗ.

В результате удара смертельные травму получил водитель российского внедорожника. Он умер на месте ЧП. Кроме того, травмы получили еще четыре человека. По факту случившегося ведется проверка, сообщает БНК Коми.

Фото: Комиинформ

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