Обновленный Volkswagen Tiguan будет выпущен в 2020 году

Согласно данным агентства Motor1.com, немецкий автоконцерн Volkswagen выпустит обновленный кроссовер Tiguan. Это должно произойти в следующем году. При этом появление «горячего» Tiguan R ожидается в 2021 году.

Говоря об обновлении паркетника Tiguan, следует отметить, что «выпускник» 2020 года получит последний рестайлинг для данного поколения. Сообщается, что в следующем же году в свет выйдет уже третья генерация кроссовера.

До этого сообщалось, что следующее поколение Tiguan может обзавестись спортивным обликом: машина выйдет на рынок в купеобразном исполнении, сообщает Тарантас Ньюс.

Фото: Motor1.com