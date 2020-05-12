Новый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России

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В России получил развитие новый вид мошенничества на фоне того, что у граждан появились проблемы с оплатой долгов из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Мошенники предлагают получить кредитную историю после заполнения анкеты на фейковом сайте за 299 рублей и звонят или шлют SMS с предложением улучшить ее за 10—300 тыс. рублей. «Известия» опросили ряд экспертов по этому поводу.

«Как правило, даже активные заемщики в своей массе не очень хорошо представляют, что такое кредитная история, какие сведения в ней должны быть, как она формируется и кем может быть использована. Опросы показывают, что 90% граждан знают о существовании кредитной истории, а 20% даже заявляют, что «знакомились» с ее содержанием. Однако цифры официальных запросов кредитных историй на порядок меньше, чем показывает социология», — отметил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

По его словам, если проанализировать результаты, которые выдают поисковые системы по запросу «бюро кредитных историй», то можно сделать вывод, что на первых позициях поисковики показывают множество сайтов, которые к настоящим бюро никакого отношения не имеют.

Волков подчеркнул, что доступ к кредитной истории гражданина могут иметь только или сам заемщик, или банк-кредитор, куда он обратился и дал разрешение на получение такой информации. Об этом необходимо помнить, чтобы не столкнуться с мошенниками.

Кроме этого, злоумышленники могут звонить или присылать SMS с предложением исправить кредитную историю или поднять персональный кредитный рейтинг, однако, как отметила эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова, в один момент (и тем более, при помощи посредников) исправить кредитную историю нельзя, но можно со временем улучшить.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Исправленному не верить: в России растёт число мошенничеств с кредитными историями

