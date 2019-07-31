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Новый Mercedes-AMG GLE 53 Coupe заметили в ходе тестов

Фотошпионы заметили новый Mercedes-AMG GLE 53 Coupe во время тестовых заездов по территории штата Алабама (США). Машину увидели и сфотографировали в 60 километрах от завода марки Mercedes-Benz в Таскалусе.

Отметим, продемонстрировать данную модель общественности должны до конца 2019 года. Новый автомобиль похож на стандартный GLE, хотя и имеет свою, оригинальную линию крыши.

Под капотом кросс-купе будет располагаться 3,0-литровая рядная турбошестерка со встроенным стартером-генератором, мощность установки будет составлять 435 лошадиных сил. В паре с мотором будет трудиться 9-скоростная АКПП, сообщает 32cars.

Фото: ©motor1.com

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