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Новый Kia Sorento 2021 года рассекретили до дебюта

В Инстаграме выложили фотографии, на которых рассекречено новое поколение южнокорейского кроссовера Kia Sorento. На кадрах показали переднюю часть, корму и панель приборов.

Согласно предварительным данным, новый автомобиль будет представлен в феврале на территории Южной Кореи. Если посмотреть на авто спереди, можно заметить новую радиаторную решетку «Tiger Nose» и блочную переднюю оптику с хромированной отделкой. На корме установлены новые задние двух полосные фонари. Однако общий силуэт кузова остался похожим на предыдущую версию. В интерьере появилось гораздо больше нововведений. Здесь установили крупный сенсорный дисплей, цифровую панель приборов, а также хищные воздуховоды вентиляции.

Уточняется, что в ближайшее время должны появиться официальные изображения нового Соренто. Их обещает предоставить компания Kia, сообщает 32cars.

Фото: 32cars

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