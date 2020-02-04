Новый Hyundai i20 засняли во время тестов

Сотрудники компании Hyundai разрабатывают новую генерацию хэтчбека i20. Это обновление станет для модели уже третьим.

Фотошпионы засняли новинку на территории Лапландии (Швеция) во время тестовых испытаний. Машина предстала перед объективом камеры в камуфляжной пленке. При этом экспеты предсказывают, что хэтчбек получит передние фары с зеркальными элементами и резкими контурами.

Также новая генерация должна получить иную линейку двигателей. Ожидается, что на Hyundai i20 будут ставить трехцилиндровые моторы, сообщает 32cars.

Фото: AutoWeek