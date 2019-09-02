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Новую Газель показали до премьеры

Представители компании ГАЗ показали общественности новую Газель НН. Машина дебютировала во время международной выставки коммерческого транспорта COMTRANS 2019 в столице РФ.

Отмечается, что обновленная Газель получила измененный внешний вид спереди, а также некоторые новшества в интерьере. Кроме того, не совсем ясно, почему теперь машина носит название НН: возможно это сокращение «New Next», а, может быть, дебют автомобиля связали с 800-летнием города Нижнего Новгорода, откуда родом легендарная модель.

Отметим, что фото новой Газели были опубликованы сотрудниками портала «Авто Mail.ru». Более точные данные о новинке появятся чуть позднее, сообщают Автоновости дня.

Фото: «Авто Mail.ru»

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