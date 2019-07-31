Новокузнецк: Моряк избил девушку и мужчину в автобусе

На просторах интернета разместили видео, снятое в одном из автобусов Новокузнецка. Кадры демонстрируют конфликт между мужчиной в тельняшке и девушкой с мужчиной.

По данным очевидцев, разборка случилась в маршрутном такси №345. На кадрах видеоролика можно заметить, что гражданин в тельняшке и с флагом ВМФ РФ избил девушку. Она перед этим схватила моряка за горло. Затем представитель флота устроил драку с мужчиной.

По данным автора видео, участвовавшие в конфликте люди вышли из автобуса, проехав несколько остановок. Разборка между ними не утихла – люди стали выяснять отношения уже на улице, сообщает Сиб Депо.