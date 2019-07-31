На главную Новости мира Новокузнецк: Моряк избил девушку и мужчину в автобусе
Новости мираПроисшествия

Новокузнецк: Моряк избил девушку и мужчину в автобусе

На просторах интернета разместили видео, снятое в одном из автобусов Новокузнецка. Кадры демонстрируют конфликт между мужчиной в тельняшке и девушкой с мужчиной.

По данным очевидцев, разборка случилась в маршрутном такси №345. На кадрах видеоролика можно заметить, что гражданин в тельняшке и с флагом ВМФ РФ избил девушку. Она перед этим схватила моряка за горло. Затем представитель флота устроил драку с мужчиной.

По данным автора видео, участвовавшие в конфликте люди вышли из автобуса, проехав несколько остановок. Разборка между ними не утихла – люди стали выяснять отношения уже на улице, сообщает Сиб Депо.

Загрузка...

Лента новостей

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Автомобиль ДПС стал участником ДТП в Астрахани

8-летняя девочка пострадала в ДТП под Белгородом

Водитель погиб в лобовом ДТП в Бурятии