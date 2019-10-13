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Нобелевский лауреат назвал две главные причины развития рака

Онкологические заболевания у человека возникают из-за процессов, связанных с круговоротом кислорода и воды в организме. Об этом ТАСС рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал.

Линдал был одним из трёх учёных, получивших Нобелевскую премию по химии в 2015 году. Он открыл механизм так называемой эксцизионной репарации оснований. Исследователь выяснил, что ферменты, участвующие в этом механизме, ищут повреждённый участок ДНК, вырезают его и заменяют новым. При этом в качестве образца для нового участка они  берут неповреждённую цепь ДНК. В результате клетки могут избежать ежедневного появления нескольких тысяч новых мутаций в геномах.

По словам Линдала, почти все «опечатки» в ДНК связаны с двумя процессами –  проникновением молекул кислорода и его агрессивных соединений внутрь ядра клетки, а также действием молекул воды на одиночные «буквы» нитей ДНК.

Учёный заявил ТАСС, что готов поставить свои деньги на то, что случаи рака вызывают не радиация, канцерогены или действие ультрафиолета, а естественные процессы, которые происходят внутри клеток и связаны с разложением воды (гидролизом) и появлением агрессивных форм кислорода.

– Эту особенность рака, по его словам, крайне важно понимать, так как и кислород, и вода играют ключевую роль в жизни организма, – отмечает ТАСС.

Линдал отмечает, что эти процессы естественные и их нельзя убрать или как-то с ними бороться, а значит рак нельзя победить. Можно только создать лекарства, которые будут бороться с опухолями, кроме того, необходимо уменьшить другие факторы риска. Например, бросить курить. 

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