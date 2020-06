Но Волочкову составили протокол после посещения монастыря

View this post on Instagram

Когда я ехала в Дивеево, целью было помолиться в храмах наравне с прихожанами и паломниками из разных городов и окунуться в святых источниках.🙏 А оказалось, что я совершила тем самым преступление.😂 Ну не бред ли? А у губернатора совесть есть? И все ли эти паломники находящиеся на службе тоже преступники? Или удобно просто опять воспользоваться известностью моего имени. Так пусть оно привлекает внимание к Православию, молитвам и Вере!🙏 Это, пожалуй, единственное, что осталось у людей. Люди в Дивеево идут же не на митинги, а в храмы помолиться. Службы-то идут. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом