Понедельник, 29 июня, 2020
19.9 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту
Новости мираОбщество

Но Волочкову составили протокол после посещения монастыря

7info
- Advertisement -

На балерину Анастасию Волочкову составили протокол после посещения закрытого на карантин села Дивеево Нижегородской области. Об этом сообщает издание «Подъём».

Волочкова приехала в знаменитый Дивеевский монастырь. Затем на улице к ней подошли сотрудники полиции и предупредили, что она нарушает запрет, введённый из-за коронавируса. После этого на неё составили два административных дела и передали их в суд. Кроме того, был составлен протокол и на сопровождающего его мужчины. 

Сама балерина давать объяснения отказалась, её спутник сообщил, что в закрытый населённый пункт они попали «полями», чтобы посетить монастырь. 

Сама Волочкова разместила в инстаграме несколько постов о посещении села Дивеево. В том числе и прокомментировала случившееся.

View this post on Instagram

Когда я ехала в Дивеево, целью было помолиться в храмах наравне с прихожанами и паломниками из разных городов и окунуться в святых источниках.🙏 А оказалось, что я совершила тем самым преступление.😂 Ну не бред ли? А у губернатора совесть есть? И все ли эти паломники находящиеся на службе тоже преступники? Или удобно просто опять воспользоваться известностью моего имени. Так пусть оно привлекает внимание к Православию, молитвам и Вере!🙏 Это, пожалуй, единственное, что осталось у людей. Люди в Дивеево идут же не на митинги, а в храмы помолиться. Службы-то идут. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on

View this post on Instagram

Мое путешествие не смогу в каждой фотографии описывать подробно, так что в карусельках смотрите😉 Это Священный город Муром. Успенский храм. Отец Александр. А ещё, у меня появилась подружка в лице моей поклонницы Вики Яшиной.😊 Она с папой показала мне святые места этого города.🙏 А в храме Людмила уделила человеческое внимание.🙏😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #муром

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Предыдущая статьяРязанская область получит более 80 млн рублей на выплаты медикам

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанская область получит более 80 млн рублей на выплаты медикам

Новости медицины
Рязанская область получит дополнительные средства на выплаты медикам, работающим с больными COVID-19. Об этом сообщил председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной...
Узнать больше

Из-за коронавируса изменился порядок зачисления в детские сады

Администрация
Из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, в Рязани изменился порядок зачисления в детские сады на 2020-2021 учебный год. В настоящее время...
Узнать больше

В Рязани ремонтируют дороги на трёх улицах

Администрация
В Рязани в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжается ремонт на участках улиц Щедрина, Высоковольтная и Забайкальская.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Из-за коронавируса изменился порядок зачисления в детские сады

Администрация
Из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, в Рязани изменился порядок зачисления в детские сады на 2020-2021 учебный год. В настоящее время...
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в июле

Акценты
Упрощение приема в гражданство РФ для отдельных категорий лиц, защита региональных брендов, контроль за МФО и другие законы, вступающие в силу в июле.
Узнать больше

В Рязанской области коронавирусом болеют уже почти 500 детей

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о возрасте рязанцев, заболевших коронавирусом.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Нужно ли обрывать цветы на картофеле

Акценты
О картофеле мы обычно вспоминаем весной и осенью. Всем известно, что есть время сажать картофель и время его выкапывать. Многим кажется, что...
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в июле

Акценты
Упрощение приема в гражданство РФ для отдельных категорий лиц, защита региональных брендов, контроль за МФО и другие законы, вступающие в силу в июле.
Узнать больше

Как защитить клубнику от гнили

Акценты
Клубничный сезон в разгаре. Именно сейчас – самое время лакомиться сладкой ароматной клубникой и заготавливать её впрок. Если вы приобретаете ягоды в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+