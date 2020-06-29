Но Волочкову составили протокол после посещения монастыря

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На балерину Анастасию Волочкову составили протокол после посещения закрытого на карантин села Дивеево Нижегородской области. Об этом сообщает издание «Подъём».

Волочкова приехала в знаменитый Дивеевский монастырь. Затем на улице к ней подошли сотрудники полиции и предупредили, что она нарушает запрет, введённый из-за коронавируса. После этого на неё составили два административных дела и передали их в суд. Кроме того, был составлен протокол и на сопровождающего его мужчины.

Сама балерина давать объяснения отказалась, её спутник сообщил, что в закрытый населённый пункт они попали «полями», чтобы посетить монастырь.

Сама Волочкова разместила в инстаграме несколько постов о посещении села Дивеево. В том числе и прокомментировала случившееся.