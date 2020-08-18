Нижегородец поздравил дорожную яму с юбилеем

Житель Нижнего Новгорода разместил в Сети видео, в котором он записал, как поздравляет с юбилеем яму в своем городе. По словам мужчины, с этой ямой живут уже два поколения столицы Приволжья.

«С юбилеем яму пришли поздравить все, кто с большим уважением обходил и объезжал эту влиятельную особу, обладающую особенной глубиной», – сказал в видеообращении нижегородец.

Кроме того, он выразил особую благодарность администрации Ленинского района Нижнего Новгорода, «благодаря которой ямы рядом с жилыми домами живут так долго».

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Он заключил в своей речи, что все ямы-долгожительницы района надеются дожить до такого же возраста, как «именинница», сообщает РЕН ТВ.