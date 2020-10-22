Нижегородец изнасиловал и убил 13-летнюю девочку на велосипеде

В Нижегородской области завершилось расследование убийства 13-летней девочки. Об этом пишет «КП».

Подросток исчез летом 2018 года. Девочка уехала кататься на велосипеде дачном поселке «Борок» Кстовского района и пропала. По версии следствия, 1 августа злоумышленник напал на жертву, проезжавшую по обочине дороги на велосипеде.

Мужчина силой затащил ее в безлюдное место, где изнасиловал. Осознавая, что она может сообщить о случившемся в правоохранительные органы, он задушил ребенка. После этого он спрятал тело и скрылся.

Предполагаемым убийцей оказался 44-летний мужчина. Ему грозит пожизненное заключение. Он освободился из тюрьмы только за полтора месяца до преступления. Ранее он также судим за изнасилование ребенка.

Уголовное дело передано в суд. Сам обвиняемый свою вину не признал, давать показания отказался.