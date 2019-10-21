«Не смешно»: чиновница извинилась за фото с забитым икрой холодильником

Председатель регионального совета сторонников «Единой России» в Мурманской области Юлия Величко извинилась за выложенное ею фото с банками икры. Она опубликовала соответствующий пост в Инстаграме.

«Уважаемые земляки, я приношу свои извинения за фото с банками икры! Это была неуместная шутка, вызвавшая ненужный ажиотаж!», — написала Юлия.

При этом в другой публикации Величко объясняет, что данный холодильник ей вовсе не принадлежит.

Ранее чиновница поделилась снимком, на котором показала забитым икрой холодильник. В подписи к посту она написала, что ничего не слышала о кризисе.