«Не очень приятные»: Голикова высказалась о цифрах по COVID-19 в РФ

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Вице-премьер Татьяна Голикова высказалась по поводу увеличения количества заразившихся COVID-19 на территории Российской Федерации. Она отметила, что «ни одна модель математическая модель» не подтвердилась в нашей стране.

Но выросшее число заболевших на 1700-1900 выглядит «не очень хорошо», считает Голикова. Также специалист отметила, что цифры статистики «не очень приятные». Она заметила, что в процентном соотношении в России заражение движется со скоростью 17-18% заразившихся за сутки.

Одновременно с этим Голикова заявила, что пугаться статистики по COVID-19 в Российской Федерации не стоит, потому что «это не экспоненциальный рост», пишет РЕН ТВ.