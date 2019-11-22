На главную Новости мира Назвавшая жителей Петрозаводска «мразями» чиновница объяснила свой поступок
Новости мираОбщество

Назвавшая жителей Петрозаводска «мразями» чиновница объяснила свой поступок

Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен объяснила, почему она назвала местных жителей «мразями», пишет РИА Новости.

«Это мой любимый город. Считаю, что я вела себя, как нормальный горожанин», – заявила чиновница.

Женщина уверена, что это важнее чем то, где она работает и какую должность занимает. Она надеется, что ее поступок станет «примером для жителей города, в котором они родились».

‡агрузка...

Напомним, что ранее Лесонен пожаловалась в фейсбуке на жителей Петрозаводска, не убравших за собой мусор.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»