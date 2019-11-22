Назвавшая жителей Петрозаводска «мразями» чиновница объяснила свой поступок

Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен объяснила, почему она назвала местных жителей «мразями», пишет РИА Новости.

«Это мой любимый город. Считаю, что я вела себя, как нормальный горожанин», – заявила чиновница.

Женщина уверена, что это важнее чем то, где она работает и какую должность занимает. Она надеется, что ее поступок станет «примером для жителей города, в котором они родились».

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Напомним, что ранее Лесонен пожаловалась в фейсбуке на жителей Петрозаводска, не убравших за собой мусор.