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Названы три аксессуара, нужных для нового авто

После покупки новой машины автолюбитель старается сохранить первозданный вид авто как можно дольше. В этом ему помогут те аксессуары, о которых рассказали эксперты портала car.ru. в рейтинг специалисты включили три приспособления.

Во-первых, нужно поставить защиту картера двигателя. Это спасет мотор от механических повреждений. Лучше приобретать защиту из металла или композитных материалов. Во-вторых, не надо забывать о защите решетки радиатора. Зачастую решетка радиатора имеет очень большие секторы – расстояние между ребрами. Внедрение более мелкой, пористой решетки поможет сохранить радиатор более чистым: туда будет попадать меньше насекомых и мусора.

Наконец, третий важный аксессуар – защита для колесных арок. Так называемые локеры способны придать дополнительную шумоизоляцию и защищают кузов автомобиля от механических воздействий и коррозии, сообщает Тарантас Ньюс.

Фото: Тарантас Ньюс

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