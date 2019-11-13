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Названы самые вредные закуски к пиву

Диетолог Елена Соломатина и шеф-повар Дмитрий Табаков рассказали, какая закуска не подходит к пиву, а какой стоит заедать пенное.

Табаков убежден, что идеальной закуской для пива являются раки. К лагеру отлично подойдет жареный осьминог, жареные кальмары и креветки. Прекрасно к пенному напитку подойдет и курица. Однако доктор Соломатина считает закуски к пиву вредными. Лидером являются чипсы.

Менее вредны морепродукты, которые являются несолеными. Главное, по мнению специалиста, снизить содержание соли в закусках, а также не пережаривать их, сообщает Телеканал Звезда.

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