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Названы регионы – лидеры по числу страдающих от алкоголизма

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Минздрав России назвал регионы нашей страны, в которых больше всего людей подвержены влиянию алкоголизма. Сотрудники министерства отмечают, что в прошлом году алкоголизм заставил обратиться к докторам свыше 2 миллионов жителей РФ.

В первый раз данный диагноз поставили более чем 75 000 человек. При этом отмечается, что каждый четвертый из алкоголиков проживает на территории Поволжья. Первым в списке по количеству новых найденных случаев алкоголизма стал Чукотский АО. Вторую строчку печального рейтинга занимает Якутия. Замкнул ТОП-3 Ненецкий автономный округ. 6 из 10 регионов – лидеров по заболеваемости алкоголизмом располагаются на территории ДВФО, Говорит Москва.

Специалисты Минздрава отметили, что в целом количество россиян, находящихся под наблюдением врачей из-за алкоголизма, уменьшается. Отмечается, что, по данным ВОЗ, употребление алкогольных продуктов в России упало на 43 % в 2003-2016 годах.

, которые находятся под наблюдением наркологов в связи с алкогольной зависимостью, снижается с каждым годом. По данным Всемирной организации здравоохранения, употребление алкоголя в стране с 2003 по 2016 год снизилось на 43 процента.

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