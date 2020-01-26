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Названы первые симптомы нового «китайского» коронавируса

Сотрудники японского портала NHK назвали основные первые признаки развития нового «китайского» коронавируса. Они схожи с симптомами обычной простуды, однако в некоторых случаях вирус развивается неординарно.

В список главных симптомов вошли повышение температуры тела, а также появление кашля. Кроме того, замечен случай, когда заболевший страдал от диареи. Также коронавирус может обрушиться на пищеварительную и нервную системы, вызывая расстройства желудка, боль головы, а также слабость организма.

Отметим, что число жертв нового «китайского» коронавируса уже достигло 56 человек. Кроме того, 1975 уже заболели им, сообщает РЕН ТВ.

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