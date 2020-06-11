Названы факторы, вызывающие тяжелое течение коронавируса

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Южнокорейские учёные назвали факторы, которые могут вызвать тяжёлую форму болезни при заражении коронавирусом. Об этом сообщает Рейтер.

Группа врачей наблюдала 110 пациентов с коронавирусом в больнице в Тэгу, эпицентре вспышки заболевания в Южной Корее, с 19 февраля по 15 апреля. У 23 пациентов болезнь протекала в тяжёлой форме.

Среди факторов, которые могут этому способствовать, медики назвали диабет, высокую температуру, низкий уровень кислорода в крови и имевшееся ранее сердечное заболевание.