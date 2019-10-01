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Названы 5 причин раннего старения

Специалисты в области здоровья и медицины выделили 5 причин раннего старения.

Во-первых, организм стареет из-за стресса. Переживания способны замедлить некоторые процессы в организме. В этом случае иммунная система отдает всю мощь, которая иссякает и не работает при борьбе с инфекционными заболеваниями. После этого бактерии и вирусы могут сломить человека. Это ускоряет старение.

Кроме того, виновниками начала раннего старения могут быть не очень качественный сон, несбалансированное питание. Наконец, быстрее стареть организм человека начинает от вредных привычек и плохой физформы, сообщает РЕН ТВ.

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