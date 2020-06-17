Названо лекарство, помогающее снизить смертность от коронавируса

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Исследователи заявили, что стероид дексаметазон помогает снизить смертность от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Дексаметазон применяется для лечения ревматоидных заболеваний, астмы, различных аллергий. Он обладает противовоспалительным и иммунодепрессивным действием. Впервые лекарственный препарат был получен в 1957 году, позднее ВОЗ включила его в список основных лекарственных средств.

Тестированием дексаметазона для борьбы с COVID-19 занимались английские медики с марта 2020 года. Выяснилось, что при его использовании смертность пациентов на ИВЛ снизилась на треть, а тех больных, которым назначали дополнительный кислород, на 20%.

Пока результаты исследования не были опубликованы в научных журналах, также оно не прошло медицинскую экспертизу. Учёные собираются сделать это в ближайшее время.