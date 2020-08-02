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Новости мираПроисшествия

Названа приоритетная версия гибели семьи на алтайской турбазе

Иван Федоров

Сотрудники СК РФ рассказали, какая версия является приоритетной в деле о гибели семьи из четырех человек на турбазе в Алтайском крае. Предполагается, что взрослые с двумя детьми могли умереть из-за отравления.

«Следователи провели осмотр, в том числе тел потерпевших. Установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено», – отметили следователи.

По факту гибели четырех человек возбуждено уголовное дело. Ведется сбор пробы воды и воздуха. Будут проводиться судебные экспертизы, сообщает РЕН ТВ.

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