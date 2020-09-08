Назван фактор преждевременной смерти мужчин

Возможным фактором преждевременной смерти у мужчин является низкий уровень витамина D в крови. Об этом, со ссылкой на EurekAlert, сообщает РИА Новости.

Исследования провели сотрудники Католического Университета Левена. Они проверили состояние здоровья 1970 представителей сильного пола в возрасте от 40 до 79 лет. После этого учёные сравнили у них уровни метаболитов витамина D.

Выяснилось, что по этому показателю можно определить повышенный риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, рака, остеопороза. Также можно предсказать риск преждевременной смерти пациента.

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Специалисты отметили, что с большей точностью можно предсказать проблемы со здоровьем у человека не по 1,25-дигидроксивитамину D, который считается активной формой витамина D, а по другому метаболиту – свободному 25-гидроксивитамину D.