Наследники Виктора Цоя выступают против показа фильма Алексея Учителя «Цой»

— Это уже не первый раз, когда на организаторов пытаются всякими способами надавить. Я считаю, что это бесполезное занятие, ведь все решает закон и суд. За 30 лет моей работы не все были довольны фильмами, которые мы показывали. Однако пока не будет решения суда, мы в праве демонстрировать эту картину, — заявил директор кинофестиваля в Варшаве Стафан Лаудин.