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Наследники Виктора Цоя выступают против показа фильма Алексея Учителя «Цой»

Елена Лобанова

Наследники рок-музыканта Виктора Цоя продолжают выступать против показа фильма Алексея Учителя «Цой» на Варшавском кинофестивале, сообщает «Киноафиша». 

Официально потомков музыканта представляет София Микулински. Она заявила, что показ фильма на кинофестивале будет прямым нарушением авторских прав, закона, действующего на территории ЕС. Наследники не остановились на простых доводах, они пошли дальше и написали письмо дирекции фестиваля. В послании было сказано, что съемки фильма начались без согласия на использование имени и образа музыканта. 

— Это уже не первый раз, когда на организаторов пытаются всякими способами надавить. Я считаю, что это бесполезное занятие, ведь все решает закон и суд. За 30 лет моей работы не все были довольны фильмами, которые мы показывали. Однако пока не будет решения суда, мы в праве демонстрировать эту картину, — заявил директор кинофестиваля в Варшаве Стафан Лаудин.

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