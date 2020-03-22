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«Насилуют!»: таксист заснял на видео пассажирку-скандалистку

Водитель такси заснял на видео устроенный в его автомобиле дебош. Скандалить принялась девушка-пассажирка. Инцидент случился в Тюмени 22 марта. В распоряжении РЕН ТВ оказался ролик, снятый автомобилистом.

Таксист привез девушку по необходимому адресу. Однако выходить из авто пассажирка не захотела. На все реплики в ее сторону гражданка отвечала, посылая шофера. Таксист отметил, что поездка, из-за которой у него возникло много проблем, стоила всего лишь 130 рублей.

После этих слов дебоширка сорвала с парня шапку и выкинула на улицу, пожелав ему сбегать за ней. А затем девушка пошла в атаку: она стала бить таксиста. Когда водитель попытался убрать ее ноги от себя, она завопила: «Помогите, насилуют!».

В конце концов, женщина покинула автомобиль такси. Однако даже с улицы она продолжала агрессивно набрасываться на шофера.

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