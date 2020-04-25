Нарушивший самоизоляцию мужчина заразил более 30 человек

В одной из больниц Абакана из-за человека, который нарушил режим самоизоляции, более 30 человек заразились коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости.
Речь идет о травматологическом отделении Абаканской больницы. Сообщается, что инфекцию в медучреждение занес мужчина, приехавший из Москвы.
Как стало известно, его изолировали дома, но вскоре в нетрезвом виде он получил травму и был доставлен в больницу. При этом мужчине не сообщил медикам, что нарушил правила самоизоляции.
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