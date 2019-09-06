Найден новый способ борьбы с обманом граждан при установке счётчиков

Министерство строительства и ЖКХ поддержало инициативу, направленную на борьбу с обманом населения при замене счетчиков электроэнергии, воды и газа. Об этом сообщили «Известиям» в ведомстве.

Ведомство сочло логичным создание реестров организаций, имеющих право заниматься заменой подобных приборов. Ранее с такой инициативой в правительство обратилась общероссийская общественная организация «Деловая Россия», предложив публиковать перечень сертифицированных компаний на официальном портале госуслуг.

Общественники считают обязательным ввести обязательное информирование населения о сроках эксплуатации приборов и случаях мошенничества.

По мнению экспертов, создание такого реестра поможет населению, но издержки по его ведению могут быть переложены на жильцов. О сроках создания реестра в Минстрое не сообщили.

В «ЖКХ Контроль» «Известиям» пояснили, что в настоящее время полную гарантию работы нового прибора при замене счетчика можно получить лишь от организаций, имеющих аттестат Росаккредитации.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Приборная панель: на госуслугах разместят список установщиков счетчиков