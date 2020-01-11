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На Западе названо имя возможного преемника Путина

Сотрудники издания Neue Zürcher Zeitung назвали имя будущего президента РФ. По мнению швейцарцев, преемником Владимира Путина в 2024 году может стать губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Западные журналисты полагают, что именно этот политик будет поддержан гражданами и политической элитой Российской Федерации. Издание пишет, что назначение Дюмина не вызовет негативной реакции даже у тех, кто хотел бы стать преемником Путина.

Кроме того, отмечается, что нынешний президент РФ высокие посты во власти не покинет. Возможно, он станет премьером, или же займет должность главы Совета безопасности, сообщает 25-й регион Владивосток.

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