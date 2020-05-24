На Урале трое мужчин надругались над маленькими мальчиками в присутствии матери

Под стражу заключили трех жителей Екатеринбурга, которых обвиняют в совершении преступлений сексуального характера в отношении малолетних детей. Об этом пишет портал «E1.ru».
По версии следствия, в прошлом году злоумышленники пришли в гости к своим знакомым и надругались над мальчиками 8 и 10 лет. Отмечается, что это повторялось несколько раз. При этом иногда присутствовала мать детей.
Некоторое время назад женщина скончалась. Сейчас дети находятся в социальном учреждении, принимаются меры по оказанию им необходимой психологической помощи. Расследование уголовного дела продолжается.
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