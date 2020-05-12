На Урале полицейский изнасиловал задержанного резиновой дубинкой

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В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника патрульно-постовой службы отдела полиции «Ленинский». Его подозревают в избиении и надругательстве над пьяным задержанным. Об этом пишет издание «Znak.com» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 6 мая. По предварительной версии, сотрудники ППС задержали 42-летнего мужчину и доставили его в отдел полиции для составления протокола. При этом он вел себя неадекватно, грубил.

Сообщается, что один из полицейских избил задержанного, после чего изнасиловал его резиновой дубинкой. При этом затем горожанина отпустили. Дома он продолжил распивать алкогольные напитки. На следующий день мужчина потерял сознание и был доставлен в реанимацию.

Полицейского задержали. Его арестовали на два месяца. Ранее вероятная жертва правоохранителя привлекался к уголовной ответственности за кражи.

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