На Украине 25 человек погибли в результате крушения самолета

В пятницу вечером, 25 сентября, в Харьковской области упал военный самолет, на борту которого находились 27 курсантов. Из них 25 человек погибли, сообщает ТАСС.

Самолет АН-26 проводил учебно-тренировочный полет с курсантами Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Когда транспорт уже заходил на посадку, произошло крушение. По информации telegram-канала Mash, у самолета отказал двигатель. Авария случилась в районе Чугуева.

По последней информации, погибли 25 человек, а два курсанта успели выпрыгнуть из самолета и спастись. Молодые люди получили ожоги 90% тела.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия».

Есть две версии, из-за чего произошло крушение. Губернатор Харьковской области сказал, что авария случилась в результате неисправности левого мотора двигателя. А бывший военный прокурор Украины уверен, что во всем виноват экипаж, который допустил ошибки при заходе на посадку.

Президент Украина Владимир Зеленский пообещал в субботу, 26 сентября, приехать в Харьков и призвал правоохранительные органы провести тщательное расследование произошедшего.

В то же время власти в Харьковской области объявили 26 сентября Днем траура по погибшим в результате крушения АН-26.

— В День траура на всей территории страны необходимо приспустить государственный флаг и разместить на нем траурную ленту, — говорится в распоряжении губернатора.

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