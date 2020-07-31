На турбазе в Алтайском крае загадочно погибла семья с двумя детьми

Возбуждено уголовное дело по факту гибели семьи из четырех человек на туристической базе в Алтайском районе. Об этом пишет портал «НДН Инфо».

Накануне их обнаружили мертвыми в помещении турбазы. По предварительной версии, семья прибыла на турбазу из Барнаула. Они заселились 26 июля, и сегодня должны были выехать. Причина смерти людей устанавливается.

Погибшие – мужчина, женщина, мальчик 16 лет и девочка 12 лет. Их соседи в течение недели жаловались на неприятный запах, из-за чего турфирма даже вызывала ассенизаторскую службу, однако запах не исчез.

Судя по записям камер видеонаблюдения, после заселения никто из гостей из номера не выходил.