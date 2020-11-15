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На руководство новосибирской больницы, где били детей, завели уголовное дело

Никита Брыкин

Возбуждено уголовное дело на руководство туберкулезной больницы в Новосибирске после скандала в детском отделении медучреждения, где били детей, пишет «КП».

Следователи установят, кто из должностных лиц допустил жестокость медсестер, которые поднимали руку на детей.

Скандал разгорелся после публикации видео, на котором медсестра схватила за волосы и швырнула на кровать трехлетнюю девочку. Позже появился второй ролик, где уже другая медсестра бьет по голове 6-летнего мальчика.

Отметим, что заведующего детским отделением новосибирской туберкулезной больницы уволили, а в отношении медсестер заведены уголовные дела. Их обвиняют в ненадлежащем исполнении своих обязанностей и жестоком обращении с детьми.

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