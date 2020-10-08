На новом iPhone 12 будет стекло, устойчивое к падению с двухметровой высоты

На новой модели iPhone, которую планируют представить 13 октября, появится новое стекло. Его особенность составляет то, что он не разобьется даже при падении с двухметровой высоты, сообщает РИА «Новости».

На этот раз компания Apple решила использовать стеклянные панели Gorilla Glass Victus от Corning. Эту продукция они сами представили совсем недавно — летом 2020 года.

— Новый материал будет в два раза устойчивее к царапинам, чем прежнее стекло. Кроме того, у новой продукции есть замечательное свойство: выдерживать падение телефона с двухметровой высоты, — говорится в сообщении.

Помимо этого, инсайдеры сообщают, что через одно поколение iPhone Apple сможет использовать новейшее покрытие для стекла, что позволит совсем избежать царапин.