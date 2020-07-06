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Новости мираПроисшествия

На Кубани женщина задушила ребенка из-за громкой музыки

Никита Брыкин
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Правоохранительные органы задержали 28-летнюю жительницу Кубани, которая обвиняется в убийстве пропавшего без вести 9-летнего мальчика, пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что 10 мая ребенок покинул дом в станице Баговской, но так и не вернулся. По словам женщины, он пришел к ней днем в дом на Богатырской улице. При этом мальчик громко включил музыку и мог разбудить спавших детей.

Злоумышленница стала предъявлять гостю претензии, в результате чего вспыхнула ссора. Женщина задушила малолетнего мальчика. Ее заключили под стражу. Экспертам предстоит установить точную причину смерти ребенка.

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