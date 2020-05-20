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На Кубани депутат застрелил двух собак на глазах у хозяев

Никита Брыкин
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Жители Темрюкского района заявили об убийстве двух собак местным депутатом Владимиром Ченчиком. Об этом пишет издание «Южные дела».

Сообщается, что они отдыхали в станице Старотитаровской на территории фермы, которая принадлежит чиновнику. В какой-то момент появился мужчина с ружьем и выстрелил в собак. Одна из них погибла. Ошарашенные хозяева питомцев сняли видео.

Сам народный избранник рассказал, что люди попали на ферму попали несанкционированно.

«Заехав, они спрятали машину в кустах и отдыхали целый день, выпивали», – отметил Ченчик.

По его словам, возле его фермы водится уйма бродячих собак, которые нападают на его скот. Депутат уточнил, что не стал бы открывать огонь, если бы знал, что это не бесхозные животные.

«Мне жаль собак. И что у них такие хозяева», – заявил мужчина.

В пресс-службе краевого главка МВД уточнили, что материал по данному факту зарегистрирован, проводится проверка.

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