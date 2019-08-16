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На Кубани 9-летняя случайно зарезала шестилетнего брата

В Краснодарском крае произошла семейная трагедия. 6-летний мальчик погиб, играя во дворе со своей 9-летней сестрой.

Дети находились на улице. Неподалеку рядом с крыльцом была мать. Внезапно раздался крик ребенка. Женщина побежала к детям. Она нашла маленького сына раненым в область груди. Жительница Кубани срочно вызвала скорую и отправилась на машине навстречу докторам. Но спасти 6-летнего мальчика не удалось. Ребенок умер во время госпитализации.

По факту убийства малолетнего возбудили уголовное дело. Ведется расследование‎, сообщает kazanfirst.ru.

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