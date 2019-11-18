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На дорогах России могут появиться квадратные светофоры

Сотрудники компании Probok.net разработали новые светофоры. Специалисты уверены: электронные регулировщики с квадратными частями будут более заметными с далекого расстояния.

По словам автора разработки Александра Шумского, первые светофоры нового типа будут установлены на нескольких улицах Москвы. Затем новые установки на перекрестках будут появляться и в других больших городах нашей страны. Специалист отметил, что в данное время светофоры сделаны таким образом, что круг встраивают в квадрат, из-за чего теряется площадь обзора.

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Шумский убежден, что «новые светофоры проще и дешевле в производстве, более заметны и эффективны. Информативная площадь нового светофора возрастает на 40–50%», сообщает За рулем.

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