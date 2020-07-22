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Новости мираПроисшествия

На Алтае покупательница справила нужду на пол назло продавщицам

Никита Брыкин

В городе Заринске Алтайского края покупательнице отказывались дать ключи от служебного туалета, и та решила справить нужду прямо в магазине. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Появилось видео с места событий. Сначала женщина вежливо попросила выдать ей ключи от туалета. В ответ продавщицы вступили с ней в перепалку.

«Я, извините, к вам в туалет не прошусь», — парировала одна из них.

Покупательница продолжила настаивать на своем. Сначала продавщица предложила ей справить нужду «в коробочку», но отказалась предоставить и ее. Тогда обиженная женщина не стала продолжать спор и сходила в туалет прямо на пол.

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