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На Алтае 7-летний мальчик угнал иномарку отца и разбил ее

7-летний мальчик угнал машину отца и попал на ней в ДТП. Инцидент случился на территории Алтайского края.

В Рубцовске парень вместе с братом забрали ключи от родительской машины марки BMW. Дети прокатились на иномарке до выезда из города. Они преодолели примерно два километра и финишировали, врезавшись в грузовой автомобиль.

Уточним, что ДТП случилось на автодороге Рубцовск — Угловское. К счастью, в ДТП никто травм не получил. Теперь по факту инцидента будет проводиться проверка, сообщает ИА REGNUM.

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