Мужчины устроили «коронавирусную» акцию в Петербурге

Двое мужчин в защитных костюмах провели «коронавирусную» акцию в Северной столице. Они устроили опрос среди посетителей НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

О ЧП порталу «Петербургский дневник» сообщил главврач медучреждения Антон Повзун. В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказался кадр с места происшествия. На снимке можно заметить двух мужчин, которые под видом медиков опрашивают прохожих о коронавирусе. При этом свою акцию они засняли на камеру.

Известно, что мужчины уже задержаны. В беседе с полицейскими они отметили, что осуществляли съемку для публикации в соцсети Инстаграм. Отметим, что на территории медучреждений съемка посетителей и работников запрещена без согласия последних.