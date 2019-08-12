Мужчину, сомневавшегося в своём отцовстве, обвиняют в попытке убить годовалую девочку

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Калманского района, обвиняемого в покушении на убийство ребёнка (ч. 3 ст.30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.



В ходе следствия было установлено, что у мужчины и жительницы села Новокалманка возникли неприязненные отношения, так как обвиняемый не верил, что он биологический отец дочери женщины. В апреле 2019 года нетрезвый обвиняемый пришёл к женщине домой, поднял годовалую девочку на руки и ударил об пол. Убить ребёнка помешала бабушка девочки – она смогла отобрать внучку.



В ходе следствия мужчина отрицал, что ударил девочку об пол умышленно, но показания свидетелей и эксперты доказали обратное. Кстати, экспертиза подтвердила, что отцом девочки является именно он.



В настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

