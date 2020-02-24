Мужчина выкинул пса из окна, собака вернулась домой

Житель Красноярска выбросил из окна собаку. Момент ЧП засняли на видео.

Из окна жилого дома оказался выброшен той-терьер. Собака летела вниз с высоты пятого этажа. Это произошло на улице 60 лет Октября. После полета животное ударилось о забор и упало в снег. После приземления терьер встал и отправился к подъезду хозяина.

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По словам очевидцев, хозяин собаки заявил, что она ему не нужна. При этом сожительница красноярца забрала пса с улицы. В Сети поступок мужчины вызвал огромную волну гнева. В МВД сообщили, что по факту произошедшего уже проводят расследование, сообщает РЕН ТВ.

Видео: РЕН ТВ