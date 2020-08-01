Мужчина в женской одежде и без штанов устроил аварию в Москве

В Москве мужчина без штанов и в женской одежде устроил дорожную аварию. Он влетел в опору ЛЭП на своем паркетнике Mitsubishi.
На помощь к водителю сбежались жильцы расположенных неподалеку домов. За рулем кроссовера в момент ДТП находился накрашенный молодой человек, на котором был заметен женский кардиган. В салоне авто удалось найти парики, сообщает МК.
Очевидцы заявили, что виновник ДТП был под действием наркотиков. По прибытии полицейских мужчина заявил, что ДТП случилось, потому что он уснул за рулем.
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